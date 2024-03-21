Москва, 22 марта, 2024, 01:39 — ИА Регнум. Россия не советовала бы проверять ее готовность к адекватному и жестокому ответу, заявил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

Council.gov.ru Александр Грушко

Так он прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона об отправке европейских войск на Украину.

«Никому не советовали бы, как вы выразились, «прощупывать почву» и опытным путем проверять готовность нашей страны к адекватному и жесткому ответу», — сказал замглавы МИД в интервью «Комсомольской правде».

Грушко также подчеркнул, что в таком случае резко возрастут риски обострения украинского конфликта.

Как сообщало ИА Регнум, с конца февраля Эммануэль Макрон не раз заявлял, что не исключает возможной отправки войск НАТО в зону конфликта на Украине из-за проблем у ВСУ. 19 марта глава штаба сухопутных войск Франции генерал Пьер Шилль отметил, что французские войска готовятся к участию в самых жёстких боевых действиях.

19 марта директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин предупредил, что Париж уже готовит воинский контингент для отправки на Украину. Глава ведомства добавил, что на начальном этапе Франция собирается перебросить на Украину около двух тысяч человек.

20 марта депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщил, что французские власти могут разместить своих военных на Украине в районах, граничащих с Белоруссией.