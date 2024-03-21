Париж, 21 марта, 2024, 16:49 — ИА Регнум. Украина может потерпеть поражение в конфликте уже в очень скором времени. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе частного разговора в Елисейском дворце, сообщило 21 марта издание Politico со ссылкой на участников беседы.

Alexis Sciard/Global Look Press Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон

«Украина может пасть очень скоро», — отметил он.

По данным газеты, французский президент отметил большое количество разговоров на эту тему, хотя в текущей ситуации, по его мнению, необходимо проводить мобилизацию.

По словам одного из участников беседы, Макрон также высказался за изменение ситуации в пользу Киева, для чего посчитал нужным реально восстанавливать ВСУ и вести более широкую мобилизацию.

Как сообщало ИА Регнум, президент Франции с конца февраля неоднократно говорил, что не исключает возможности отправки подразделений НАТО в зону украинского конфликта на фоне военных провалов ВСУ. По словам Макрона, Париж намерен сделать всё возможное, чтобы не допустить победы России в конфликте.

Глава штаба сухопутных войск Франции генерал Пьер Шилль 19 марта заявил, что армия страны готовится к участию в «самых жёстких» военных конфликтах. По его словам, французские военные могут передислоцировать до 20 тысяч военных за 30 дней.

Председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов 20 марта заявил, что главе киевского режима Владимиру Зеленскому нужен французский военный контингент для репрессий и подавления протестных настроений на контролируемой Киевом территории. Он добавил, что таким образом существующий украинский режим хочет удержаться у власти.

Позднее в этот же день директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин сообщил, что Париж намерен задействовать французских военных в зоне конфликта на Украине. Он подчеркнул, что в этом случае французский контингент станет легитимной мишенью для атак армии России.