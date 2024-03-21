Белгород, 21 марта, 2024, 23:23 — ИА Регнум. Сотрудница социального учреждения погибла в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины в Грайвороне Белгородской области. Об этом 21 марта сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«В Грайворонском городском округе в городе Грайвороне в результате массированных обстрелов погибли три человека. Двое мужчин, находившихся на улице в момент прилета, скончались на месте от полученных травм. Также спасатели извлекли из-под завалов сильно поврежденного социального объекта тело женщины — сотрудницы учреждения. Приношу искренние соболезнования родным и близким погибших», — написал Гладков.

Кроме того, глава региона добавил, что в Грайворонском округе пострадали двое мужчин. У одного из них перелом ноги, ушиб грудной клетки и контузия, у второго — черепно-мозговая травма и осколочные ранения лица. Пострадавшие госпитализированы.

Также Гладков уточнил, что в результате ударов украинских войск по Грайворонскому округу в период с 07:00 мск 20 марта по 07:00 мск 21 марта повреждения получили 17 частных домов, несколько квартир, социальный объект, четыре гаража, три хозпостройки, теплица, десять автомобилей. В селе Козинка пострадали один частный дом и три автомобиля, в селе Антоновка — два автомобиля, в селе Головчино — один частный дом и один автомобиль.

Ранее ИА Регнум сообщало, что глава администрации Грайворонского городского округа Геннадий Бондарев 21 марта обратился к жителям города и предложил временно выехать в Ярославскую область из-за продолжающихся обстрелов со стороны украинской армии. Он подчеркнул, что информация о переезде касается только приграничных с Украиной населённых пунктов и настоятельно просил не подвергать себя и близких опасности.

По данным губернатора региона Гладкова, в результате утреннего обстрела со стороны ВСУ Белгорода и Белгородского района пострадали как минимум пять человек. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. В городе есть повреждение на линии электропередачи, после обстрела со стороны ВСУ около пяти тысяч жителей временно остались без света.

Помимо этого, в результате воздушной атаки ВСУ повреждения получили больше 30 квартир, 10 автомобилей. В «Белгород Арене» пробита кровля и плита перекрытия, а также выбиты окна в одном из корпусов образовательного учреждения.

Утром 21 марта в Белгороде и Белгородском районе ввели режим ракетной опасности. Жителей призвали оставаться дома и не приближаться к окнам.

Позднее в Министерстве обороны сообщили, что российские силы противовоздушной обороны в восемь часов утра 21 марта предотвратили попытку ВСУ атаковать Белгородскую область из РСЗО Vampire, уничтожив десять снарядов.