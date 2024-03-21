Белгород, 21 марта, 2024, 10:41 — ИА Регнум. Предварительно, пять человек пострадали в результате утреннего обстрела со стороны ВСУ Белгорода и Белгородского района, сообщил 21 марта губернатор Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Елизавета Демидова/ТАСС

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. По предварительной информации, пострадали пять человек», — говорится в сообщении.

Как уточнил губернатор, двух женщин и мужчину с закрытыми черепно-мозговыми травмами, мужчину с осколочным ранением голени, а также мужчину с осколочными ранениями руки и плеча доставили в больницы. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

В городе есть повреждение на линии электропередачи, после обстрела со стороны ВСУ около пяти тысяч жителей временно остались без света, добавил он. На месте работает оперативно-выездная бригада, которая приступила к ликвидации последствий.

Помимо этого, в результате воздушной атаки ВСУ повреждения получили больше 30 квартир, 10 автомобилей. В одном из многоквартирных домов осколки снаряда прилетели на верхние этажи, есть угроза обрушения балкона. В «Белгород Арене» пробита кровля и плита перекрытия, а также выбиты окна в одном из корпусов образовательного учреждения.

В Белгородском районе в результате воздушной атаки в посёлке Дубовое пострадали пять частных домовладений и два автомобиля. Повреждения также зафиксировали в селе Новая Деревня и поселке Майский, где осколки снаряда упали на парковку.

Как сообщало ИА Регнум, утром 21 марта в Белгороде и Белгородском районе ввели режим ракетной опасности. Жителей призвали оставаться дома и не приближаться к окнам.

Позднее в Министерстве обороны сообщили, что российские силы противовоздушной обороны в восемь часов утра 21 марта предотвратили попытку ВСУ атаковать Белгородскую область из РСЗО Vampire, уничтожив десять снарядов.

При обстреле Белгорода 21 марта повреждение получило здание спортивно-развлекательного комплекса «Белгород-Арена». Директор учреждения Юрий Черников рассказал, что больше всего пострадал административный корпус. Обошлось без пострадавших.