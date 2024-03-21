Грайворон, Белгородская область, 21 марта, 2024, 12:08 — ИА Регнум. Глава администрации Грайворонского городского округа Геннадий Бондарев 21 марта обратился в Telegram-канале к жителям города и предложил временно выехать в Ярославскую область из-за продолжающихся обстрелов со стороны украинской армии.

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«Ситуация продолжает оставаться напряжённой. Прошу вас принять правильное решение и временно покинуть приграничные территории. Коллеги из Ярославской области готовы принять грайворонцев», — сообщил Бондарев.

Глава администрации попросил тех, кто готов уехать, сообщить ему об этом, и пообещал организовать отъезд. Он добавил, что городские власти стараются доставлять жителям продовольствие, но всё зависит от оперативной обстановки.

Бондарев настоятельно рекомендовал не подвергать себя и близких опасности. Он подчеркнул, что информация о переезде касается только приграничных с Украиной населённых пунктов.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 20 марта губернатор Вячеслав Гладков заявил, что ряд населённых пунктов Белгородской области находится под угрозой обстрела со стороны ВСУ, и указал на необходимость эвакуировать жителей обстреливаемых районов.

Глава региона 20 марта сообщил о разрушении пищеблока в Грайворонском городском округе в результате обстрела со стороны ВСУ. Также он сообщил о двух пострадавших и двух погибших мирных жителях в Грайвороне в результате атаки со стороны украинской армии.