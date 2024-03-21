Белгород, 21 марта, 2024, 08:21 — ИА Регнум. Режим ракетной опасности ввели в Белгороде и Белгородском районе, сообщили 21 марта в региональном управлении МЧС.

Petrov Sergey/Global Look Press

«Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность», — сообщили в ведомстве.

В МЧС призвали жителей оставаться дома и не приближаться к окнам.

Как сообщало ИА Регнум, 20 марта губернатор Вячеслав Гладков рассказал о гибели двух мирных жителей при обстреле ВСУ города Грайворона. Оба мужчины находились на улице, когда ВСУ нанесли удар. Кроме того, ещё два человека получили ранения.

В Курской области 20 марта в результате обстрела со стороны ВСУ повреждение получила ЛЭП в посёлке Краснооктябрьский (Глушковский район). По данным губернатора Романа Старовойта, зафиксировано пять прилётов.