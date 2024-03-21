Белгород, 21 марта, 2024, 10:12 — ИА Регнум. В результате обстрела со Вооружённых сил Украины получило повреждения здание спортивно-развлекательного комплекса «Белгород-Арена». Об этом 21 марта сообщил директор учреждения Юрий Черников.

Антон Вергун/РИА Новости

Он уточнил, что больше всего пострадали кабинеты директора и секретаря в административном здании. При этом центральный вход практически не получил повреждений.

«Административный корпус: мой кабинет, кабинеты секретаря ― их нет, всё разбито. Повреждения стекол процентов на 20%… Ну и оборудование… тоже много повреждений», ― уточнил Черников, слова которого привело «РИА Новости».

Он также добавил, что обошлось без пострадавших. Потому что все сотрудники находились на удалённой работе, а все мероприятия в спорткомплексе отменили.

Черников уточнил, что взрыв произошёл за десять минут до его приезда. Около арены обнаружили воронку от снаряда.

Как сообщало ИА Регнум, российские силы противовоздушной обороны в восемь часов утра 21 марта предотвратили попытку ВСУ атаковать Белгородскую область из РСЗО Vampire. Дежурные средства ПВО уничтожили в воздухе десять реактивных снарядов.

Ранее в Белгородском районе и Белгороде объявили о ракетной опасности.

Министерство обороны 20 марта сообщило, что российские силы ПВО уничтожили над Белгородской область 13 снарядов Vampire ВСУ. Украинская армия атаковала регион в 11:30 мск.

В тот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о гибели двух мирных жителей при обстреле ВСУ города Грайворона. Оба мужчины находились на улице, когда украинские военные нанесли удар. Кроме того, ещё два человека получили ранения.