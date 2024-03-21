Белгород, 21 марта, 2024, 08:33 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны в восемь часов утра 21 марта предотвратили попытку ВСУ атаковать Белгородскую область из РСЗО Vampire, сообщили в Министерстве обороны России.

Иван Шилов ИА Регнум

«Дежурными средствами ПВО десять реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью», — сообщили в Минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, в Белгородском районе и Белгороде утром 21 марта объявили о ракетной опасности.

Министерство обороны 20 марта сообщило, что российские силы ПВО уничтожили над Белгородской область 13 снарядов Vampire ВСУ. Украинская армия атаковала регион в 11:30 мск.