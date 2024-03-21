Вашингтон, 21 марта, 2024, 22:36 — ИА Регнум. Отсутствие американской помощи вынуждает Украину принимать стратегические решения об отходе из некоторых районов, заявила 21 марта журналистам заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

Иван Шилов ИА REGNUM

По её словам, эти шаги якобы позволяют Киеву укреплять свои оборонительные линии. Сингх отметила, что Вашингтон не может помочь украинской стороне без разрешения Конгресса США.

Как сообщало ИА Регнум, 17 февраля российский министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Авдеевки (ДНР) Вооружёнными силами РФ. Глава государства поздравил военных с важной победой.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объяснил отступление киевской армии из Авдеевки оперативной обстановкой. При этом советник главы ДНР Ян Гагин подчеркнул, что украинские военные хаотично бежали из города, бросая своих раненых бойцов.

20 марта новостной портал NetEase опубликовал статью в которой говорилось о том, что решение главы киевского режима Владимира Зеленского об удержании каждого населённого пункта привело к массовому дезертирству в рядах ВСУ. Отмечается, что за первые два месяца 2024 года генпрокуратура Украины возбудила 4690 дел о дезертирстве. За весь 2022 год в стране зарегистрировали 6 тыс. случаев дезертирства, а в 2023-м — 16 тыс.

21 марта Александр Сырский провёл разговор с главой Военного комитета НАТО адмиралом Робом Бауэром. Он заявил собеседнику, что украинская армия нуждается в боеприпасах и средствах противовоздушной обороны.