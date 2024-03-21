Киев, 21 марта, 2024, 19:47 — ИА Регнум. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил 21 марта, что обсудил с главой Военного комитета НАТО адмиралом Робом Бауэром потребности украинской армии, в числе которых системы противовоздушной обороны и боеприпасы.

Иван Шилов ИА Регнум

«Провёл встречу с делегацией НАТО во главе с Бауэром, обсудили главные потребности. Ключевые приоритеты — боеприпасы и противовоздушная оборона», — написал главком в Telegram-канале.

Сам Бауэр заявлял, что прибыл в Киев в составе первой военной делегации альянса с начала специальной военной операции России на Украине.

В МИД Украины сообщали, что глава ведомства Дмитрий Кулеба обсудил с Бауэром совместную работу оборонных корпораций и призвал нарастить военную помощь.

Как сообщало ИА Регнум, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявлял, что Запад реально участвует в конфликте на Украине, продолжая поставки оружия Киеву и реализуя несбыточные планы по нанесению стратегического поражения России.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что поставки оружия не повлияют на ход специальной военной операции, а только сделают жителям Украины больнее.

Президент Владимир Путин назвал иллюзией идею победить Россию на поле боя. В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону глава государства отметил, что эта идея появилась у Запада от самонадеянности, а не от большого ума.

Министр иностранных дел Сергей Лавров не раз подчёркивал, что любые военные грузы для ВСУ являются законной целью для российских военных.