Пекин, 21 марта, 2024, 15:46 — ИА Регнум. Украинская армия столкнулась с массовым дезертирством из-за решения главы киевского режима Владимира Зеленского об удержании каждого населённого пункта, даже если это приводит к высоким потерям, заявил китайский военный эксперт Чэнь Си в статье, опубликованной 20 марта новостным порталом NetEase.

Ukrainian Presidential Press Office

«В отчёте генпрокуратуры Украины указано, что за первые два месяца 2024 года было возбуждено 4690 дел о дезертирстве», — говорится в публикации.

Чэнь Си сообщил, что за весь 2022 год на Украине зарегистрировали 6 тыс. случаев дезертирства, а в 2023 — 16 тыс. Эксперт отметил, что украинские бойцы бегут из армии, несмотря на риск сурового наказания.

«Большое количество украинских военных решили стать дезертирами, это показывает, что они не желают продолжать работать на Зеленского», — написал Чэнь Си.

Автор напомнил, что на Украине также большая проблема с набором новых военнослужащих в армию, так как многое избегают мобилизации. Кроме того, ВСУ несут больше потери в боях, отметил эксперт. Он пришёл к выводу, что если так будет продолжаться, украинская армия скоро не сможет сражаться.

Как сообщало ИА Регнум, Генпрокуратура Украины в ноябре 2023 года признала массовый характер дезертирства в ВСУ. По информации ведомства, за девять месяцев было 4638 случаев дезертирства и 10 940 случаев оставления воинских частей военнослужащими.

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу 20 марта сообщил об увеличении случаев дезертирства в украинской армии, отметив, что беглецы занимаются мародёрством на подконтрольной Киеву территории. Министр объяснил бегство военных из ВСУ крупными успехами российской армии. Он добавил, что российские бойцы продвигаются вперед, не давая противнику закрепиться для обороны.