Мелитополь, 21 марта, 2024, 18:16 — ИА Регнум. Вооружённые силы России контролируют высоты и центр села Работино в Запорожской области, в то время как украинские военные укрылись на кладбище в низине и предпринимают попытки «мясных штурмов». Об этом 21 марта рассказал губернатор региона Евгений Балицкий в эфире Первого канала.

Александр Кряжев/РИА Новости

«Противник, как и ранее, находится в ложбине, наши Вооруженные силы стоят по высотам — нас это устраивает с точки зрения баланса. Продолжаются «мясные штурмы». Они выходят с кладбища, где прячутся. Середина населённого пункта наша», — заявил он.

Балицкий добавил, что российские солдаты каждый день берут в плен бойцов ВСУ, многие из которых сдаются добровольно.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 21 марта председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов рассказал, что жители Работино призвали ВСУ покинуть населённый пункт. Он уточнил, что гражданское население села эвакуировали ещё в прошлом году и он недавно провёл с ними встречу.

Рогов 19 марта сообщил, что российские войска улучшили позиции в центре села Работино. По его словам, в населённом пункте продолжаются ожесточённые бои.

Глава общественного движения «Мы — вместе с Россией» 16 марта заявил, что армия России заняла позиции в центре Работино. По его словам, российские военные также контролируют южную часть села.

Рогов 13 марта сообщал о прорыве силами ВС России линии фронта на нескольких участках в Запорожской области. По его словам, ВСУ за линией фронта спешно возводят несколько линий обороны.