Запорожская область, 21 марта, 2024, 07:44 — ИА Регнум. Жители населённого пункта Работино на запорожской линии фронта призвали украинские войска покинуть село. Об этом 21 марта рассказал глава общественного движения «Мы — вместе с Россией», глава комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов в беседе с «РИА Новости».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Рогов

Как уточнил Рогов, гражданское население села Работино эвакуировали ещё в прошлом году, но недавно он встретился с жителями населённого пункта.

«Недавно у меня состоялась с ними встреча, на которой люди называли украинские войска не иначе как оккупантами и призывали их оставить населенный пункт», — пояснил Рогов.

На встрече, по словам Рогова, присутствовали и жители соседних сёл Вербовое и Новопрокоповка. В окрестностях этих сёл тоже развернулись бои с момента начала контрнаступления ВСУ в июне прошлого года.

Как отметил Рогов, его поразила сила духа земляков-запорожцев и их любовь к общей Родине — России.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Рогов рассказал об улучшении российскими военными позиций в центре села Работино, где продолжаются ожесточённые бои.

16 марта Рогов заявил, что армия России заняла позиции в центре Работино в Запорожской области. По его словам, российские военные контролируют южную часть села. 13 марта Рогов сообщил, что российские войска прорвали линию боевого соприкосновения на нескольких участках в Запорожской области. Он уточнил, что это произошло на ореховском направлении, в районе села Работино, и на времеевском направлении.