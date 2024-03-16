Москва, 16 марта, 2024, 20:04 — ИА Регнум. Вооружённые силы России на запорожском направлении заняли позиции в центре села Работино. Об этом сообщил глава общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

Станислав Красильников / РИА Новости

«У нашей армии есть тактические успехи в Работино. Российские подразделения контролируют южную часть села и уже закрепились в центре», — приводит слова Рогова «РИА Новости».

Как передавало ИА Регнум ранее, 13 марта Рогов сообщал о прорыве силами ВС России линии фронта на нескольких участках в Запорожской области. Рогов отметил, что за линией фронта украинские войска спешно возводят несколько линий обороны — вкапывают железобетонные конструкции на глубину три-четыре метра, роют траншеи и противотанковые рвы, прокладывают коридоры связи, боясь натиска русской армии.

Вместе с тем 15 марта официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ВС России нанесли удары по украинским формированиям в районах населённых пунктов Червоного и Малиновки Запорожской области.

В свою очередь издание Foreign Policy написало, что в ближайшие месяцы ВС России могут совершить крупнейший прорыв на фронте.

В публикации отмечалось, что ВС РФ могут совершить прорыв из-за своего превосходства в артиллерии и снарядов.

Кроме того, система противовоздушной обороны (ПВО) Украины показывает себя с каждым разом всё менее эффективно, поэтому потери в рядах ВСУ растут, добавили авторы материала.