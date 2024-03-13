Запорожская область, 13 марта, 2024, 15:39 — ИА Регнум. Российским войскам удалось прорвать линию фронта на нескольких участках в Запорожской области, сообщил 13 марта «РИА Новости» сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Нашим ребятам удалось прорвать линию фронта на нескольких участках в Запорожской области — это ореховское направление, в районе села Работино, времевское направление — и закрепиться на выбитых у противника опорных пунктах», — сказал он.

Рогов отметил, что за линией фронта украинские войска спешно возводят несколько линий обороны — вкапывают железобетонные конструкции на глубину три-четыре метра, роют траншеи и противотанковые рвы, прокладывают коридоры связи, боясь натиска русской армии.

Как передавало ИА Регнум, ранее он информировал, что ВС России на ореховском направлении существенно улучшили позиции в Запорожской области. По его словам, российские военные продвинулись на километр от Вербового к Работино.

7 марта Рогов рассказал о тяжёлых уличных боях в Работино, в районе Дома культуры. Украинские подразделения пока контролируют северную часть села, российские военные — южную. Центральная часть находится в серой зоне.