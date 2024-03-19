Мелитополь, 19 марта, 2024, 09:41 — ИА Регнум. Вооружённые силы России улучшили позиции в центре села Работино на запорожском направлении. Об этом 19 марта рассказал председатель общественного движения «Мы — вместе с Россией», глава комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов.

Дмитрий Астрахань/ИЗВЕСТИЯ

«Наши войска, продвигаясь вперёд, улучшили позиции в центре Работино. Ожесточённые бои продолжаются», — заявил он в беседе с «РИА Новости».

Отмечается, что в течение последних суток российские военные отбили несколько атак ВСУ, как в Работино, так и в его окрестностях.

Как сообщало ИА Регнум, 16 марта Рогов заявил, что армия России заняла позиции в центре Работино в Запорожской области. По его словам, российские военные контролируют южную часть села.

Главнокомандующий украинских войск Александр Сырский 13 марта признал, что практически по всей линии фронта для ВСУ сложилась тяжёлая обстановка. Он уточнил, что армия России продолжает наступать, сосредотачивая основные усилия в районе Терн, Ивановского, Бердычей, Тоненького, Вербового и Работина.

Ранее в этот же день Рогов сообщил, что российские войска прорвали линию боевого соприкосновения на нескольких участках в Запорожской области. Он уточнил, что это произошло на ореховском направлении, в районе села Работино, и на времеевском направлении.