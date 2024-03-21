Брюссель, 21 марта, 2024, 14:50 — ИА Регнум. Власти Бельгии поддерживают использование доходов от замороженных на Западе российских активов для закупок оружия Украине. Об этом 21 марта заявил журналистам премьер-министр страны Александер Де Кроо по прибытии на международный саммит по атомной энергетике в Брюсселе.

IMAGO/Bernd Elmenthaler/Global Look Press Александер Де Кроо

«Имеющееся предложение по доходам, я думаю, — это разумный путь действий. Я считаю, что идея направить их преимущественно на закупки оружия вполне рациональна», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 18 марта глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что ЕС может направить часть доходов от замороженных активов России в Европейский фонд мира для оказания военной помощи Киеву или для налаживания военного производства на Украине.

Ранее в этот же день Боррель заявил, что главы МИД стран — участниц ЕС поддержали предложение направить доходы от замороженных активов России на покупку оружия для Украины. При этом глава евродипломатии отметил, что окончательное решение ещё не приняли, и заявил о проблеме с правовой базой и финансовыми последствиями в случае реализации такой идеи.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 21 марта заявил, что Москва должным образом отреагирует на конфискацию замороженных активов западными странами. По его словам, Россия использует для этого все имеющиеся сегодня судебные механизмы.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 20 марта заявила, что передача Евросоюзом на Украину процентов дохода от конфискованных российских активов станет прямым бандитизмом и воровством. По её словам, такие действия ЕС — это грубейшее и беспрецедентное по масштабу нарушением базовых международных норм.