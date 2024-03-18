Брюссель, 19 марта, 2024, 01:27 — ИА Регнум. Министры иностранных дел государств ЕС поддержали предложение об отправке доходов от замороженных российских активов на приобретение оружия для Украины, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель 18 марта на пресс-конференции по итогам заседания руководителей МИД стран Евросоюза в Брюсселе.

Иван Шилов ИА Регнум Жозеп Боррель

Вместе с тем он отметил, что окончательное решение ещё не принималось. Боррель уточнил, что ряд стран призывают предоставить им больше деталей по поводу этой инициативы.

Глава европейской дипломатии пояснил, что существует проблема относительно правовой базы и финансовых последствий в случае реализации указанной идеи. Он также подчеркнул, что ни одна из стран не выступила против использования прибыли от российских активов.

Борелль добавил, что окончательное решение могут утвердить до или во время саммита ЕС, который пройдёт с 21 по 22 марта.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2022 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обвинил коллективный Запад в том, что тот украл у России многие активы. К их числу представитель Кремля отнёс и золотовалютные резервы.

1 февраля 2024 года газета Financial Times написала, что международная площадка Euroclear в Бельгии заработала €4,4 млрд в 2023 году от реинвестирования замороженных российских активов. В публикации говорилось, что ЕС вряд ли сможет передать Украине полученную прибыль, поскольку у Евросоюза нет соответствующей законодательной базы.

2 февраля МИД России предупредил, что использование Брюсселем доходов от российских активов для предоставления помощи Украине станет банальным воровством.