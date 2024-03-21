Москва, 21 марта, 2024, 13:40 — ИА Регнум. Россия должным образом отреагирует на конфискацию замороженных активов Западом. Об этом 21 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Сергей Корсун ИА Регнум

Он подчеркнул, что Москва использует судебные механизмы, доступные на сегодняшний день.

«По мере появления в будущем будем использовать все возможные на момент средства», ― подчеркнул официальный представитель Кремля.

Песков добавил, что ответ будет взаимным, но не зеркальным.

«В том объёме, насколько это соответствует нашим интересам», ― отметил пресс-секретарь российского лидера.

Как сообщало ИА Регнум, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил 18 марта, что часть доходов от замороженных активов России может пойти в Европейский фонд мира с целью оказания военной помощи Украине либо для налаживания производства в её ВПК.

Главы МИД ЕС поддержали отправку доходов от российских активов на помощь Киеву. Вместе с тем Боррель отметил, что окончательное решение по этому вопросу ещё не принимали.

Официальный представитель МИД Мария Захарова 20 марта заявила, что передача Евросоюзом на Украину процентов дохода от конфискованных российских активов станет прямым бандитизмом и воровством. Она также назвала действия ЕС грубейшим и беспрецедентным по масштабу нарушением базовых международных норм. Дипломат заверила, что Москва будет отвечать.

Песков 20 марта предупредил страны ЕС, которые решат использовать замороженные российские активы, о многолетних судебных преследованиях. По его словам, в Европе хорошо понимают, какой имиджевый и экономический ущерб нанесут себе страны, которые нарушат неприкосновенность чужой собственности. Намерения ЕС в отношении конфискованных активов представитель Кремля назвал очередным шагом на пути разрушения юридических основ не только европейского, но и международного права.

После начала специальной военной операции на Украине Евросоюз, государства «Группы семи» заморозили около 50% российских валютных резервов — примерно €300 млрд. Около €200 млрд находятся в ЕС.