Москва, 20 марта, 2024, 13:57 — ИА Регнум. Передача Евросоюзом на Украину процентов дохода от конфискованных российских активов станет прямым бандитизмом и воровством, Россия будет отвечать. Об этом на брифинге 20 марта заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Kirill Chubotin/Global Look Press Жозеп Боррель

«Это прямой бандитизм и воровство», — заявила она.

Российский дипломат назвала действия ЕС грубейшим и беспрецедентным по масштабу нарушением базовых международных норм. Она подчеркнула, что Москва ответит в случае передачи Киеву доходов от российских активов.

Как сообщало ИА Регнум, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил 18 марта, что часть доходов от замороженных активов России может пойти в Европейский фонд мира с целью оказания военной помощи Украине либо для налаживания производства в её ВПК.

Главы МИД ЕС поддержали отправку доходов от активов РФ на помощь Киеву. Вместе с тем Боррель отметил, что окончательное решение по этому вопросу ещё не принимали.

В феврале МИД России предупредил, что использование Брюсселем доходов от российских активов для предоставления помощи Украине станет банальным воровством.

После начала специальной военной операции на Украине Евросоюз, государства «Группы семи» (G7) заморозили около 50% российских валютных резервов — примерно €300 млрд. Около €200 млрд находятся в ЕС. Газета Financial Times сообщила в феврале, что международная площадка Euroclear в Бельгии заработала €4,4 млрд в 2023 году от реинвестирования замороженных российских активов. В публикации при этом отмечали, что ЕС вряд ли сможет передать Украине полученную прибыль, поскольку у него нет соответствующей законодательной базы.