* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Белгород, 21 марта, 2024, 11:52 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ задержали в Белгородской области сторонника украинских террористов из «Русского добровольческого корпуса» (РДК, признан в РФ террористической организацией и запрещён), который готовил диверсионно-террористические акты против военных.

Кадр из видео

«ФСБ РФ совместно с МВД России на территории Белгородской области пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, сторонника украинской националистической идеологии, который по заданию представителей террористической организации «Русский добровольческий корпус» готовил диверсионно-террористические акты в отношении российских военных», — говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

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У подозреваемого изъято взрывное устройство, которое он собирался дистанционно взорвать в районе дислокации российских военнослужащих в Белгородской области. В отношении задержанного россиянина возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту, покушении на участие в деятельности террористической организации, приготовлении к диверсии и незаконном хранении взрывчатых устройств.

19 марта президент России Владимир Путин в ходе выступления на коллегии ФСБ отметил, что за проявлениями экстремизма часто «торчали уши» западных спецслужб. Путин призвал ФСБ усилить антитеррористическую работу.

Глава государства отметил работу ФСБ, в том числе по выявлению агентуры террористических и диверсионно-разведывательных групп. Он также поблагодарил всех, кто на границе даёт отпор диверсантам. В этой связи президент призвал ФСБ искать и наказывать предателей без срока давности.

Также российский лидер сравнил с власовцами членов РДК, участвующих в диверсионных группах, которые пытаются прорваться на российскую территорию. Он напомнил, что в годы Великой Отечественной войны нацисты также создали формирование из предателей, и они выступили с оружием в руках против своей Родины.