Москва, 19 марта, 2024, 14:14 — ИА Регнум. Сотрудникам ФСБ нужно искать предателей, действующих против России в составе диверсионно-разведывательных групп, и наказывать без срока давности, заявил 19 марта президент Владимир Путин.

ФСБ РФ/РИА Новости

«Будем наказывать предателей без срока давности, где бы они ни находились», — сказал он на коллегии ФСБ.

Путин отметил работу ведомства в зоне спецоперации, в том числе по выявлению агентуры, террористических групп и ДРГ. Президент также поблагодарил всех, кто на границе даёт отпор диверсантам.

Как сообщало ИА Регнум, сдавшийся в российский плен член украинского формирования «Русский» добровольческий корпус» (РДК, террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) 17 марта рассказал, что вступил в это формирование ради денег, как и большинство тех, кто там находится. Он признал, что российские бойцы встретили диверсантов на границе «очень горячо», в результате боевик принял решение сдаться.

18 марта Путин сравнил с власовцами членов РДК, участвующих в диверсионных группах, которые пытаются порваться на российскую территорию. Он напомнил, что в годы Великой Отечественной войны нацисты также создали формирование из предателей, и они выступили с оружием в руках против своей Родины.