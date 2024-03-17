* — террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ

Москва, 18 марта, 2024, 01:25 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин сравнил «Русский добровольческий корпус» (РДК, террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) с армией генерала Андрея Власова в годы Великой Отечественной войны. Об этом он заявил в ночь на 18 марта в ходе общения с журналистами в своём избирательном штабе.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«В годы Великой Отечественной войны было такое формирование, которое было создано предателем родины Власовым, — «власовцы». Вот они тоже воевали против своей родины с оружием в руках. Чем они закончили, хорошо известно», — сказал Путин, напомнив, что тогда эти предатели и подонки воевали на стороне нацистов.

По словам Путина, сейчас можно встретить таких же точно людей, воюющих на стороне неонацистского режима, это очевидные вещи.

Как сообщало ИА Регнум, 16 января президент России Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов федерации заявил, что предатели никогда не побеждают вдолгую. Успехи тех, кто предаёт традиции своего народа, предаёт своих предков и интересы своей страны, могут быть только временными, сказал он. Путин напомнил, что власти Украины, отказываясь от своей истории и своих традиций, одновременно «выставляют на пьедестал почёта» нацистов и пособников Гитлера. Предки этих людей боролись с нацизмом, а теперь потомки его поддерживают, добавил президент.