Новосибирск, 21 марта, 2024, 11:55 — ИА Регнум. Центральный районный суд Новосибирска арестовал актёра Никиту Кологривого на семь суток за ночной дебош, который он устроил в одном из баров города.

Petrov Sergey/Global Look Press Никита Кологривый

«Подвергнуть его административному наказанию в виде административного ареста сроком на семь суток с содержанием в специальном приёмнике», — заявил судья Руслан Фролов, слова которого процитировали «РИА Новости».

По словам судьи, срок административного ареста начинается с момента задержания актёра правоохранителями 20 марта 2024 года.

В ходе заседания суд рассмотрел протокол правоохранителей о нарушении актёром общественного порядка в одном из новосибирских баров.

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Как сообщало ИА Регнум, Кологривый пришёл в бар поужинать с друзьями, где выпил и начал заигрывать с официанткой. Актёр положил к ней на колени голову и стал предлагать уединиться. После того как девушка ему отказала, Кологривый устроил дебош, видео которого попало в Сети.

Отец и мачеха актёра 20 марта рассказали ИА Регнум, что не могут связаться с сыном после инцидента в баре, о котором они узнали от его друзей. Кологривый прилетел в Новосибирск, чтобы с ними повидаться.

Владельцы ресторана написали заявление в полицию, после чего актёра задержали и доставили в спецприёмник. Официантка Алиса, которую укусил Кологривый, заявила, что ждёт извинений и не хочет подавать на него в суд.