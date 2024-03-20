Новосибирск, 20 марта, 2024, 14:47 — ИА Регнум. Актёра Никиту Кологривого, разгромившего ресторан в Новосибирске, доставили в спецприёмник, где он проведёт ночь, пока суд не примет решение о его наказании. Об этом 20 марта сообщил Telegram-канал «112».

Эдуард Корниенко/ИЗВЕСТИЯ Никита Кологривый

«Кологривому может грозить административный арест до 15 суток либо штраф от 500 до 1000 рублей», — говорится в сообщении.

Актёр устроил дебош в новосибирском ресторане накануне вечером. В компании друзей он решил поужинать, в процессе начал заигрывать с официанткой и предлагал уединиться, но, получив отказ, принялся крушить зал и бросаться на сотрудников. Владельцы заведения обратились с заявлением в полицию. Кологривый никак не комментировал случившееся.

В беседе с ИА Регнум отец и мачеха актёра рассказали, что не могут связаться с сыном. Отец Сергей Кологривый и мачеха Ольга живут в Новосибирске, и сын прилетел повидаться с ними. Как рассказала мачеха, они узнали об инциденте, только когда друзья начали присылать им видео, но его самого они ещё не видели и не знали на тот момент, где он находится.