Амстердам, 20 марта, 2024, 21:37 — ИА Регнум. Нидерланды пообещали предоставить Украине первые истребители F-16 во второй половине 2024 года. Об этом стало известно 20 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен совершила двухдневную поездку на Украину, по итогам которой заявила, что Нидерланды предоставят Украине €350 млн на боеприпасы для F-16 и современные разведывательные беспилотники. Во время визита Оллонгрен заявила, что первыми на Украину должны прибыть датские самолеты, но за ними прибудут первые F-16 из Голландии.

«Я уверена, что летом мы начнём поставки F-16. У нас есть график. Во второй половине года прибудут голландские F-16», — процитировало её агентство Reuters.

Нидерланды обещали выделить €2 млрд военной помощи Украине в 2024 году. Дания, Нидерланды и США планируют поставить первые самолёты летом 2024 года после запуска программы подготовки пилотов.

Как передавало ИА Регнум, Оллонгрен 5 февраля заявила, что Нидерланды передадут Украине дополнительно шесть истребителей F-16 помимо уже обещанных ранее, доведя общее количество до 30 самолётов. По её словам, таким образом Киев якобы сможет получить превосходство в воздухе.

В январе 2024 года помощник министра обороны США по международной безопасности Селест Уолландер заявила, что первые F-16 и технику для их обслуживания Запад рассчитывает передать Украине в текущем году. По её словам, программа подготовки украинских лётчиков реализуется по плану. Однако после этого в Киеве признали неготовность к полётам на F-16. Как заявил советник командования ВВС Украины Юрий Игнат, союзники готовы поставить истребители, но на Украине сомневаются в готовности принять и использовать их, так как для этого должны быть готовы пилоты, инфраструктура и инженеры.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что российская система противовоздушной обороны способна примерно за 20 дней сбить все F-16, которые Запад может поставить Киеву. Глава ведомства напомнил, что только за октябрь 2023 года силы ПВО сбили 37 украинских боевых самолётов. В свою очередь замглавы комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов 14 декабря заявил, что, если НАТО предоставят свои авиабазы для F-16, в Москве это будут считать сигналом к тому, что альянс начинает с Россией войну.