Нидерланды пообещали Украине первые F-16 во второй половине 2024 года
Амстердам, 20 марта, 2024, 21:37 — ИА Регнум. Нидерланды пообещали предоставить Украине первые истребители F-16 во второй половине 2024 года. Об этом стало известно 20 марта.
Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен совершила двухдневную поездку на Украину, по итогам которой заявила, что Нидерланды предоставят Украине €350 млн на боеприпасы для F-16 и современные разведывательные беспилотники. Во время визита Оллонгрен заявила, что первыми на Украину должны прибыть датские самолеты, но за ними прибудут первые F-16 из Голландии.
«Я уверена, что летом мы начнём поставки F-16. У нас есть график. Во второй половине года прибудут голландские F-16», — процитировало её агентство Reuters.
Нидерланды обещали выделить €2 млрд военной помощи Украине в 2024 году. Дания, Нидерланды и США планируют поставить первые самолёты летом 2024 года после запуска программы подготовки пилотов.
Как передавало ИА Регнум, Оллонгрен 5 февраля заявила, что Нидерланды передадут Украине дополнительно шесть истребителей F-16 помимо уже обещанных ранее, доведя общее количество до 30 самолётов. По её словам, таким образом Киев якобы сможет получить превосходство в воздухе.
В январе 2024 года помощник министра обороны США по международной безопасности Селест Уолландер заявила, что первые F-16 и технику для их обслуживания Запад рассчитывает передать Украине в текущем году. По её словам, программа подготовки украинских лётчиков реализуется по плану. Однако после этого в Киеве признали неготовность к полётам на F-16. Как заявил советник командования ВВС Украины Юрий Игнат, союзники готовы поставить истребители, но на Украине сомневаются в готовности принять и использовать их, так как для этого должны быть готовы пилоты, инфраструктура и инженеры.
Министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что российская система противовоздушной обороны способна примерно за 20 дней сбить все F-16, которые Запад может поставить Киеву. Глава ведомства напомнил, что только за октябрь 2023 года силы ПВО сбили 37 украинских боевых самолётов. В свою очередь замглавы комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов 14 декабря заявил, что, если НАТО предоставят свои авиабазы для F-16, в Москве это будут считать сигналом к тому, что альянс начинает с Россией войну.