Кишинёв, 20 марта, 2024, 19:04 — ИА Регнум. Российскому дипломату, объявленному персоной нон грата в Молдавии, необходимо выехать из страны в течение 72 часов, заявил 20 марта журналистам генеральный секретарь министерства иностранных дел республики Михай Мыцу.

Валерий Шарифулин/ТАСС

«Должность, которую он занимает, и действия, которые он совершил на территории Молдовы, послужили основанием для принятия решения о признании его нежелательной персоной», — сказал он.

Журналисты спросили Мыцу, есть ли данные, что дипломат имел связи с российскими спецслужбами. Тот ответил, что такие заявления не входят в компетенцию министерства.

Как сообщало ИА Регнум, МИД Молдавии 19 марта заявил, что одного из сотрудников российского посольства объявили персоной нон грата. В министерстве причину не назвали.

При этом 19 марта посла России в Кишинёве вызвали в молдавское дипведомство. Как сообщили СМИ, поводом стало проведение выборов президента России в Приднестровье. Власти республики позволили открыть только один участок для голосования, в российском посольстве, а в Приднестровье работали шесть участков.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Москва ответит соответствующим образом на решение Кишинёва.

В России с 15 по 17 марта прошли выборы президента. По итогам обработки 100% протоколов голосования действующий глава государства Владимир Путин одержал победу с результатом 87,28%. Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что за него проголосовали порядка 76 млн граждан, это рекордное значение в истории страны. Также россияне продемонстрировали рекордную явку на выборы — 77,44%.

Центризбирком 20 марта сообщил, что на 288 зарубежных участках в 144 странах, где проходили выборы президента России, за Путина проголосовали 72,3% избирателей. Всего же за границей голосовали 383 553 россиянина.