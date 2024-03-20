Белгород, 20 марта, 2024, 17:17 — ИА Регнум. Украинские военные в результате обстрела разрушили пищеблок в Грайворонском округе Белгородской области. Об этом сообщил 20 марта губернатор региона Вячеслав Гладков.

Tsitsagi Nikita/Global Look Press

ВСУ начали обстреливать округ с утра, в том числе с применением реактивных систем залпового огня. По данным Гладкова, в Грайвороне из-за обстрела погибли двое мужчин, по предварительным данным, ещё двое получили ранения.

«Сильные повреждения получил социальный объект — полностью разрушен пищеблок. Предположительно, под завалами может находиться сотрудница учреждения. Бригады спасателей продолжают поиски», — сообщил губернатор в Telegram-канале.

В девяти частных домах при обстрелах выбило окна, посекло кровлю, фасады и заборы, два дома наполовину разрушило, добавил Гладков.

Как сообщало ИА Регнум, 20 марта в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность, жителей призвали оставаться дома и не подходить к окнам. В Министерстве обороны впоследствии сообщили об уничтожении российскими силами противовоздушной обороны 13 снарядов чешских реактивных систем залпового огня Vampire ВСУ над территорией региона.

Позднее стало известно, что при обстреле Белгорода со стороны ВСУ получил ранения 17-летний подросток. При этом изначально в Единой дежурно-диспетчерской службе предварительно заявили, что пострадавший — взрослый, и что информацию о других возможных пострадавших уточняют.

Во время встречи с доверенными лицами 20 марта заявил президент России Владимир Путин заявил, что Москва могла бы симметрично ответить на удары ВСУ по гражданским объектам в приграничных районах, но не будет этого делать, так как имеет собственный взгляд на эти события. Путин заверил, что власти сделают всё для безопасности жителей Белгорода и других находящихся у границы с Украиной населённых пунктов и поддержат своих граждан.