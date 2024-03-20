Белгород, 20 марта, 2024, 12:35 — ИА Регнум. Подросток получил ранения в результате обстрела Белгорода со стороны ВСУ. По сообщениям оперативных служб, его отвезли в областную больницу.

Павел Колядин/ТАСС

«Есть пострадавший, ему 17 лет. Предположительно, у него закрытая черепно-мозговая травма, осколочные ранения», — сообщил ТАСС источник в оперативных службах города.

При этом изначально в Единой дежурно-диспетчерской службе предварительно заявили, что пострадавший — взрослый, и что информацию о других возможных пострадавших уточняют.

Как сообщало ИА Регнум, 20 марта мэрия сообщила о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе, местных жителей призвали по возможности остаться дома и не подходить к окнам.

Позднее в Министерстве обороны сообщили, что российские силы противовоздушной обороны сбили 13 снарядов чешских реактивных систем залпового огня Vampire ВСУ над территорией Белгородской области около 11:30 мск.

После этого в министерстве транспорта Белгородской области сообщили о перекрытии движения на улице Макаренко в Белгороде в связи с чрезвычайной ситуацией.