Белгород, 20 марта, 2024, 11:48 — ИА Регнум. На территории Белгорода и Белгородского района объявили ракетную опасность. Об этом 20 марта сообщила городская мэрия в Telegram-канале.

Petrov Sergey/Global Look Press

«РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность», — говорится в сообщении.

В мэрии в связи с этим призвали жителей по возможности не выходить на улицу и не подходить к окнам.

Как сообщало ИА Регнум, 19 марта губернатор региона Вячеслав Гладков написал о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе. Глава области призвал находящихся на улице людей спуститься в укрытие или в какое-либо другое безопасное место.

Позднее в этот же день в Минобороны заявили, что силы противовоздушной обороны сбили в небе над Белгородской областью десять реактивных снарядов РСЗО Vampire ВСУ. Отмечалось, что также российские военные уничтожили украинскую ракету «Точка-У».

Вечером 19 марта в военном ведомстве рассказали, что средства ПВО сбили ракету американского зенитного ракетного комплекса Patriot ВСУ над Белгородской областью. Также в небе над Курской областью уничтожили зенитную управляемую ракету С-200 украинских войск.