Москва, 20 марта, 2024, 16:24 — ИА Регнум. В Новой Москве следователи расследуют гибель двух новорождённых. Их тела обнаружили с разницей в один день. Об этом сообщили в столичном главке СК.

Кадр из видео

По данным следственных органов, тело одного младенца нашли 18 марта, а тело другого — 19 марта. Оба ребёнка ― девочки. Их нашли работники во время очистительных работ в здании канализационно-насосной станции.

«У одного новорождённого обнаружена на голове рана в теменной области», ― уточнили в ведомстве.

Следователи возбудили два уголовных дела по статье 109 УК РФ о причинении смерти по неосторожности. Дознаватели и криминалисты осмотрели место происшествия и допросили сотрудников насосной станции, а также изъяли и изучили записи камер видеонаблюдения. Правоохранители пытаются установить личность матери детей.

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Как сообщало ИА Регнум, в Петропавловске-Камчатском на мусорном полигоне обнаружили тело младенца. Новорождённого мальчика без признаков жизни нашли среди бытового мусора 6 марта. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье об убийстве матерью новорождённого ребёнка.

По предварительным данным, мальчик славянской внешности родился доношенным и живым в период с 15 февраля до 6 марта 2024 года. Возможной причиной его смерти стало переохлаждение. За сведения о женщине, которая могла быть матерью, объявили вознаграждение.

В Левобережном районе Воронежа 20 февраля нашли труп младенца. Тело ребёнка находилось возле одного из жилых домов. Полиции удалось установить предполагаемую мать новорождённого.

Следственное управление СК в Новосибирской области 16 февраля сообщило, что в одном из многоквартирных домов в Железнодорожном районе Новосибирска нашли ребёнка, завернутого в полиэтиленовый пакет. Он находился в мусорном баке.