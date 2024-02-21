Воронеж, 21 февраля, 2024, 19:37 — ИА Регнум. В Левобережном районе Воронежа у одного из жилых домов обнаружили мёртвого младенца, сообщила 21 февраля пресс-служба областного следственного управления СК.

Иван Шилов ИА Регнум

Тело нашли 20 февраля, в связи с чем следователи начали проверку.

«Следователями СК во взаимодействии с сотрудниками полиции установлена предполагаемая мать ребенка — 17-летняя местная жительница», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, девушка рассказала, что рожала без посторонней помощи, ребёнок родился мёртвым, и она избавилась от тела. Она не состояла на учёте в женской консультации и не обращалась к врачам за помощью.

Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить причину смерти младенца. Предполагаемую мать и её родственников опросили, девушку также направили на обследование в больницу для отбора необходимых образцов. Кроме того, в СК дадут оценку действиям органов системы профилактики.

Как сообщало ИА Регнум, 16 февраля в Новосибирске мужчина обнаружил в мусорном баке полиэтиленовый пакет с новорождённым младенцем. Он обернул ребёнка курткой и вызвал скорую помощь. Женщину, которая выбросила младенца, установили по камерам, ей предъявили обвинение в покушении на убийство. 18 февраля в больнице сообщили, что ребёнка перевели из отделения реанимации в стационар, у него было только переохлаждение.

В ноябре 2023 года в Хабаровске нашли тело пятилетнего ребёнка с признаками насильственной смерти. Его мать также нашли мёртвой. Предположительно женщина покончила с собой.