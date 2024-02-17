Новосибирск, 17 февраля, 2024, 05:43 — ИА Регнум. В Новосибирске днём 16 февраля на территории одного из многоквартирных домов в Железнодорожном районе в мусорном баке был обнаружен новорожденный ребёнок, завернутый в полиэтиленовый пакет. Об этом сообщили в СУ СК по Новосибирской области.

Sledcom.ru Следователь

«Младенец бригадой скорой помощи доставлен в больницу. Возбуждено уголовное дело по статье убийство малолетнего. Устанавливаются все обстоятельства преступления», — пояснили следователи.

По информации омбудсмена Новосибирской области Надежды Болтенко, полицейским удалось найти женщину, которая родила и избавилась от ребёнка.

Местные жители рассказали, что видели женщину в шубе и шортах около 16:00–17:00, которая подошла к мусорным бакам и положила пакет в контейнер. Мужчина чуть позже пошёл выбрасывать мусор и услышал плач ребёнка.

Он достал из бака пакет, развернул его и увидел новорождённого мальчика. Именно он и вызвал скорую помощь.

Выбросившей младенца на мороз оказалась 20-летняя девушка, которая снимала квартиру в этом районе. Предположительно, она родила ребёнка дома, а потом его выбросила.

Как сообщало ИА Регнум, уголовное дело возбудили в отношении жительницы Бурятии, которая оставила дома двоих малолетних сыновей. Девятимесячный мальчик попал в больницу с обморожениями, пока его старший брат пытался найти мать.

Житель Кировского района Казани выбросил из окна квартиры на пятом этаже дочь. Девочку спас проезжавший мимо водитель грузовой машины.

В январе в селе на Алтае насмерть замёрз четырёхмесячный младенец, мать которого оставила его в неотапливаемом доме и ушла отмечать Новый год.