Киев, 20 марта, 2024, 15:12 — ИА Регнум. Чтобы не допустить дальнейшей потери территорий, ВСУ нужны ещё 250 тысяч человек, заявил командующий отдельным механизированным батальоном украинской армии «Волки Да Винчи» Сергей Филимонов в интервью изданию Liga.net.

Global Look Press

«Без мобилизации хотя бы 250 тысяч человек у нас очень малые шансы сдерживать россиян на тех границах, где мы сейчас есть», — заявил он.

По его словам, в этом году нельзя надеяться на то, чтобы вернуть какие-то территории, в том числе Мариуполь, Донецк, Крым.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине всеобщую мобилизацию объявили с 25 февраля 2022 года.

В конце августа прошлого года глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о поступившем к нему обращении военного командования насчёт усиления мобилизации. В конце года он заявил, что командование просит мобилизовать ещё 450–500 тысяч человек.

Как сообщил 18 марта украинский депутат Ярослав Железняк, в Верховной раде предлагают ускорить принятие законопроекта об ужесточении мобилизации. В феврале этот законопроект приняли в первом чтении. Если его примут, на Украине мобилизационный возраст призывников снизят до 25 лет, введут электронные повестки. За неявку в военкомат введут блокировку счетов и ряд других мер.

На Украине выросло число тех, кто не хочет вступать в ряды ВСУ. Как сообщили 13 марта в полиции Киева, ведомство расследует 48 уголовных дел по факту уклонения от мобилизации и постановки на воинский учёт.

Министр обороны России Сергей Шойгу 20 марта на коллегии Минобороны заявил, что из-за больших потерь в ВСУ наблюдается рост случаев дезертирства. ВСУ с начала этого года потеряли более 71 тысячи военнослужащих.