Киев, 18 марта, 2024, 17:17 — ИА Регнум. Украинский депутат Ярослав Железняк заявил, что в Верховной раде захотели ускорить принятие законопроекта об ужесточении мобилизации. Об этом он сообщил 18 марта.

Иван Шилов ИА Регнум

«Комитет по вопросам обороны решил ускорить процесс по законопроекту о мобилизации, и завтра на заседании пройдёт почти 1300 правок», — написал депутат в Telegram-канале.

В соответствии с законопроектом, принятым в первом чтении в феврале 2024 года, планируется снизить мобилизационный возраст призывников до 25 лет, ввести систему оповещения электронными повестками, блокировку всех счетов, запрет на пользование авто и выезд за границу за неявку в военкомат, лишить права отсрочки для получающих второе высшее образование и аспирантов, учащихся по контракту. Помимо прочего, в случае принятия закона мобилизации будут подлежать ранее судимые за нетяжкие преступления лица, а получить консульские услуги за рубежом можно будет только по предъявлению военного билета. В соответствии с проектом демобилизация призванных станет возможна через 36 месяцев службы.

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2023 года на Украине допустили проведение всеобщей мобилизации. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявлял, что военное командование обратилось к нему с просьбой об усилении мобилизационных мероприятий. Спустя месяц стало известно, что более 180 тыс. украинцев старше 30 лет, получающих второе или последующее высшее образование, оказались под угрозой лишения отсрочки из-за инициативы законодателей. Ещё через месяц стартовала постановка на воинский учёт женщин с медицинским и фармацевтическим образованием. В Днепре (Днепропетровск. — прим. ИА Регнум) повестку получила 86-летняя пенсионерка с соответствующим профилем.

Представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко 14 января заявил, что военнообязанные стали чаще предпринимать попытки бегства по поддельным документам. В Киеве заявили о нехватке работников сферы ЖКХ из-за мобилизации. Замглавы городской администрации Пётр Пантелеев отметил, что и в мирное время ощущался кадровый голод, но теперь в ряды ВСУ мобилизовали ещё и сотрудников «Киевводоканала», «Киевгаза», «Киевкоммунсервиса», «Киевтеплоэнерго», «Киевских электросетей» и других компаний.

В то же время Зеленский 21 января заявил, что пока не видит необходимости в мобилизации 500 тыс. человек в ВСУ, и выразил сомнение в достаточности бюджетных средств на это, но назвал законопроект о мобилизации «важным, разумным и справедливым», отметив, что мобилизация — «вопрос справедливости» по отношению к военнослужащим.