Киев, 13 марта, 2024, 23:52 — ИА Регнум. Полиция Киева расследует порядка 48 уголовных дел по факту уклонения от мобилизации и постановки на военный учёт. Об этом 13 марта сообщила пресс-служба ведомства.

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что по данным территориальных центров комплектования и социальной поддержки (военкоматов. — ред.) с февраля 2022 года расследуется 48 уголовных дел, начатых по факту уклонения от призыва на военную службу во время мобилизации и постановки на военный учёт.

В рамках расследуемых производств обвинения предъявлены 25 лицам, ещё 17 дел находятся на рассмотрении суда, по трём — вынесены приговоры. Так, жителям Дарницкого и Соломенского районов столицы Украины назначили три и четыре года лишения свободы.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине собираются привязать отсрочку от мобилизации к уровню заработной платы. По словам депутата Верховной рады Алексея Гончаренко (внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов), бронь получат те, кто зарабатывает от 35 тыс. гривен (порядка $916), уплачивает налог на доходы физических лиц свыше 6,3 тыс. гривен (порядка $165 долларов), единый социальный налог в размере свыше 7,7 тыс. гривен (порядка $201 доллара). Также планируется предоставить отсрочку от мобилизации чиновникам категории А, рабочим предприятий оборонно-промышленного комплекса, поставщиков для ВСУ, полицейским, операторам связи и работникам топливно-энергетического комплекса, добавил он.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 12 февраля в очередной раз продлил действие военного положения и всеобщей мобилизации — до 13 мая 2024 года. Всеобщую мобилизацию на Украине объявили в феврале 2022 года. С того момента мужчинам призывного возраста запретили покидать территорию Украины. Повестки стали вручать в общественных местах, в том числе гражданам, непригодным к службе по состоянию здоровья.