Москва, 20 марта, 2024, 13:51 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не владеет информацией о намерениях США передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS. Об этом он рассказал 20 марта.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мне неизвестно об этом. Я ни разу не видел такую информацию», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.

О том, что власти США собрались передать дальнобойные ракеты ATACMS Киеву, 19 февраля сообщал телеканал NBC News. По сведениям СМИ, после нескольких месяцев запросов со стороны Киева Белый дом начал склоняться к возможности отправки версии ракет с большей дальностью. Однако отмечалось, что финансирование США поставок оружия Украине остаётся неопределенным, а имеющийся запас ракет ограничен.

Позднее, 12 марта, издание Politico со ссылкой на осведомлённые источники сообщило, что администрация США объявит о предоставлении ATACMS Украине в рамках нового пакета военной помощи объёмом $300 млн. По данным газеты, это будут ракеты старого образца, способные преодолевать расстояние свыше 100 км.

Спустя день газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщила, что Министерство обороны США готово направить ракеты Киеву. В Белом доме отказывались от этой идеи, настаивая, что американские военные сами нуждаются в них, но, как отметили источники издания, Пентагон готов предоставить их, если для собственных нужд Вашингтон будет использовать новые высокоточные ракеты Precision Strike Missile.

Как сообщало ИА Регнум, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Запад реально участвует в конфликте на Украине, продолжая поставки оружия Киеву и реализуя несбыточные планы по нанесению стратегического поражения России.

Песков отмечал, что поставки оружия не повлияют на ход специальной военной операции, а только сделают жителям Украины больнее.

Президент Владимир Путин назвал иллюзией идею победить Россию на поле боя. В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону глава государства отметил, что эта идея появилась у Запада от самонадеянности, а не от большого ума.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров не раз подчёркивал, что любые военные грузы для ВСУ являются законной целью для российских военных.