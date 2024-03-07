Магас, 7 марта, 2024, 16:56 — ИА Регнум. Западные страны реально участвуют в конфликте на Украине, продолжая поставки оружия Киеву. Об этом 7 марта заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на совещании по вопросам национальной безопасности в регионах Северо-Кавказского федерального округа в Магасе.

Federico Gambarini/Global Look Press

По словам Патрушева, западные страны реализуют свои несбыточных планы по нанесению стратегического поражения России на Украине, используя для этого киевский режим.

«Продолжая предоставление масштабной военной и военно-технической помощи, Запад реально участвует в вооружённом конфликте», — сказал он.

Как сообщало, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 3 февраля указал на то, что поставки Западом оружия Киеву не повлияют на ход спецоперации, а только сделают жителям Украины больнее. Представитель Кремля отметил, что Россия достигнет всех поставленных целей СВО.

Патрушев 16 февраля заявил, что западные страны не сумели нанести стратегическое поражение России на Украине. Секретарь Совбеза отметил, что в мире беспрецедентно обострилась обстановка из-за желания Запада любой ценой удержать глобальное доминирование.

Президент Владимир Путин 9 февраля в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону назвал иллюзией идею победить Россию на поле боя. Глава государства отметил, что она появилась у Запада от самонадеянности, а не от большого ума.