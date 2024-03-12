Вашингтон, 12 марта, 2024, 19:36 — ИА Регнум. Представители администрации США 12 марта объявят, что в рамках нового пакета военной помощи Украине объёмом 300 млн долларов будут поставлены в том числе дальнобойные ракеты ATACMS, передаёт издание Politico со ссылкой на осведомлённые источники.

Иван Шилов ИА Регнум

По этим данным, в новый пакет помощи войдут ракеты ATACMS более старого образца, способные преодолевать расстояние свыше 100 км (новые — около 300 км) и нести сотни кассетных боеприпасов.

Количество предположительно передаваемых ВСУ ракет в публикации не уточняется.

Как передавало ИА Регнум ранее, 12 марта агентство Reuters со ссылкой на информированные источники в Белом доме сообщило, что власти США намерены предоставить Украине первый за три месяца пакет военной помощи на общую сумму около 400 млн долларов.

Предыдущий пакет военной помощи в размере 250 млн долларов был направлен киевскому режиму в декабре 2023 года, для этого использовались средства, выделенные Конгрессом США ещё в 2022 году.

7 марта президент США Джозеф Байден в обращении к Конгрессу призвал принять законопроект о помощи Украине. В январе и феврале 2024 года палата представителей США так и не проголосовала по данному вопросу. Байден отметил, что прекращение помощи Украине от США ставит Киев под серьёзную угрозу. В Белом доме заявляли, что без согласия Конгресса оказывать ВСУ новую помощь не могут.

11 марта был опубликован проект бюджета США на 2025 финансовый год. В нём фигурирует прежняя сумма на поддержку Киева (61,4 млрд долларов). Республиканцы в ответ обвинили Байдена в стремлении к безрассудным тратам бюджета и заявили, что в таком виде проект согласован не будет.