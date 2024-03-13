Вашингтон, 13 марта, 2024, 13:18 — ИА Регнум. Министерство обороны Соединённых Штатов готово направить Киеву тактические баллистические ракеты ATACMS большей дальности, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

Сергей Корсун ИА REGNUM

Отмечается, что Украина неоднократно просила США поставить ракеты ATACMS дальностью порядка 290 км для ударов по российскому Крыму.

Однако представители Белого дома отказывались от этой идеи, настаивая, что ВС США сами нуждаются в них. Теперь же, отмечают источники, Пентагон готов предоставить подобные ракеты, так как для собственных нужд Вашингтон может использовать новые высокоточные ракеты Precision Strike Missile.

При этом чиновники отметили, что пока неизвестно, одобрит ли поставку ракет большей дальности президент США Джо Байден.

Как передавало ИА Регнум, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев 7 марта заявил, что Запад реально участвует в конфликте на Украине, продолжая поставки оружия Киеву. Он подчеркнул, что западные страны реализуют свои несбыточных планы по нанесению стратегического поражения России, используя для этого киевский режим.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 3 февраля отметил, что поставки оружия Киеву не повлияют на ход спецоперации, а только сделают жителям Украины больнее. Президент Владимир Путин 9 февраля назвал иллюзией идею победить Россию на поле боя. В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону глава государства отметил, что эта идея появилась у Запада от самонадеянности, а не от большого ума.

Ранее Россия направила странам НАТО ноту в связи с поставками летального вооружения Украине. Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров не раз подчёркивал, что любые военные грузы, предназначенные для ВСУ, являются законной целью для российских военных. Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что новые поставки оружия Киеву не способны изменить ситуацию на поле боя, они лишь затягивают конфликт.