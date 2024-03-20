Ереван, 20 марта, 2024, 10:27 — ИА Регнум. Парламент Армении на заседании 20 марта ратифицировал соглашение с Евросоюзом о статусе наблюдательной гражданской миссии ЕС на границе с Азербайджаном.

РИА Новости

Вице-спикер Рубен Рубинян уточнил, что «за» проголосовали 57 депутатов, воздержались 27. При этом фракция оппозиционной партии «Честь имею» не принимала участия в голосовании.

Соглашение наделило наблюдателей неприкосновенностью и льготами. Так, членов миссии не могут задерживать или арестовывать. Кроме того, представители принимающей стороны не смогут проникать на объекты евронаблюдателей без согласия руководителя миссии, проводить там обыски и конфискацию. Также неприкосновенными стали архивы и документы миссии.

Как сообщало ИА Регнум, соглашение о статусе гражданской наблюдательной миссии ЕС на армяно-азербайджанской границе замминистра иностранных дел Армении Паруйр Ованнисян и глава дипломатической миссии Евросоюза в Армении Василис Марагос подписали 20 ноября 2023 года.

Марагос подчеркнул, что соглашение поможет внести больше правовой определённости при регулировании различных прав и обязанностей присутствия миссии в стране. Ованнисян в свою очередь заявил, что документ позволит создать дополнительные условия для наблюдателей, начиная от здравоохранения и заканчивая техническими вопросами.

Миссия Евросоюза начала деятельность в Армении в феврале 2023 года. Наблюдатели патрулируют на армянской стороне армяно-азербайджанской границы.

В феврале премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что мир между Арменией и Азербайджаном в настоящее время является «немыслимым».

На встрече с жителями Тавушской области 18 марта он заявил, что если Ереван не пойдёт на компромисс с Баку по вопросу приграничных сёл, то «в конце недели» может начаться война. Азербайджан потребовал как можно скорее передать под его контроль четыре села-эксклава советских времён, прилегающих к Тавушской области, которые перешли под контроль Армении в результате боевых действий в 90-е годы, пояснил он.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила мнение, что к подобным заявлениям Пашиняна привела политика Запада. При этом дипломат подчеркнула, что слова армянского премьера не связаны с Россией.

Депутаты Европарламента 13 марта приняли резолюцию с призывом укреплять отношения ЕС с Арменией, а также предложили республике подумать о подаче заявки в кандидаты в Евросоюз.