Брюссель, 13 марта, 2024, 22:32 — ИА Регнум. Депутаты Европарламента 13 марта приняли резолюцию с призывом укреплять отношения ЕС с Арменией, а также предложили республике подумать о подаче заявки в кандидаты в Евросоюз.

Иван Шилов ИА Регнум

В опубликованном документе говорится, что если Армения будет заинтересована в подаче заявки на получение статуса кандидата в Евросоюз и будет проводить последовательные реформы, укрепляющие её демократию, это может стать стартом для трансформации в отношениях ЕС-Армения.

Депутаты считают, что Еврокомиссия и Совет ЕС должны «активно поддерживать стремление Армении к расширению сотрудничества не только в области экономического партнёрства, но и в области политического диалога, контактов между людьми, секторальной интеграции и сотрудничества в области безопасности».

При этом, в Европарламенте не отрицают, что «влияние России на экономику Армении остаётся существенным». Там призвали Ереван «проявлять бдительность в отношении возможного обхода санкций».

Депутаты пообещали откликнуться в случае, если последуют «негативные последствия» — Россия якобы попытается «наказать Армению за её независимый политический и стратегический выбор».

Как сообщало ИА Регнум, в Армении активно обсуждают идею вступления в Евросоюз. Об этом заявил министр иностранных дел страны Арарат Мирзоян.

Глава МИД отметил, что Армения заинтересована в расширении круга партнёров и союзников. В этой связи республика стремится существенно углубить отношения с ЕС и США, в то же время сохраняя традиционные связи. В качестве примера Мирзоян привёл развитие сотрудничества с Индией, отношения совершенно нового качества.

Спикер парламента Армении Ален Симонян заявил 29 февраля, что Армения может задуматься о членстве в ЕС и готова укреплять отношения с организацией.

Заверения замминистра обороны Великобритании Джеймса Хиппи в готовности оказать поддержку Армении в условиях «российской угрозы» подтверждают стремление Запада сделать эту республику инструментом против России. Об этом заявили 11 марта в российском МИД.

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что в Армении действуют прозападные силы, пытающиеся подорвать влияние Москвы в стране.