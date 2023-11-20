Ереван, 20 ноября, 2023, 14:02 — ИА Регнум. Замминистра иностранных дел Армении Паруйр Ованнисян и глава дипломатической миссии Евросоюза в Армении Василис Марагос подписали соглашение о статусе гражданской наблюдательной миссии ЕС на армяно-азербайджанской границе, передаёт армянское агентство «Арменпресс».

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«Соглашение о статусе, которое мы подписали сегодня, поможет внести больше правовой определённости, когда речь идёт о регулировании различных прав и обязанностей присутствия миссии в стране», — цитирует слова Марагоса агентство.

Глава дипмиссии ЕС также добавил, что Евросоюз готов усилить присутствие миссии в Армении, чтобы «способствовать стабильности, осуществлять мониторинг армянской стороны границы и видеть, что делается».

Ованнисян в свою очередь заявил, что соглашение позволит создать дополнительные условия для наблюдателей, начиная от здравоохранения и заканчивая техническими вопросами.

Сообщается, что миссия Евросоюза начала свою деятельность в Армении в феврале 2023 года. Наблюдатели патрулируют на армянской стороне армяно-азербайджанской границы.

Как передавало ИА Регнум ранее, 18 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что некоторые шаги Азербайджана создают впечатление, будто Баку готовится к новым боевым действиям. По словам Пашиняна, властям его страны кажется «подозрительным», что в Баку на официальном уровне стали называть Армению Западным Азербайджаном.

Позже представитель МИД Азербайджана, комментируя слова премьер-министра Никола Пашиняна о том, что Азербайджан якобы готовится к войне, призвал официальные лица Армении воздержаться от необоснованных и противоречивых заявлений в пользу практических шагов в мирном процессе.

Вооружённые силы Азербайджана 19 сентября начали боевые действия в Нагорном Карабахе, закончившиеся через день согласием Степанакерта на условия Азербайджана. В октябре 2022 года Пашинян признал Нагорный Карабах территорией Азербайджана, подписав на встрече с президентом Ильхамом Алиевым в Праге Алма-Атинскую декларацию.