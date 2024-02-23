Вашингтон, 23 февраля, 2024, 14:27 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки вводят против России более 500 санкций, заявил 23 февраля президент страны Джо Байден.

AP/TASS Президент США Джо Байден

«Сегодня я объявляю о более чем 500 новых санкциях против России», — заявил он в обращении, опубликованном на сайте Белого дома.

Байден обосновал введение санкций специальной военной операцией России на Украине, а также смертью блогера Алексея Навального (внесён Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). Президент США добавил, что ограничения направлены против российского финансового сектора, оборонной промышленности, сетей закупок и против тех, кто обходит санкции.

«Мы также вводим новые экспортные ограничения в отношении почти 100 организаций за оказание скрытой поддержки российской военной машине», — продолжил Байден.

Он добавил, что США постараются в рамках новых ограничительных мер снизить доходы России от продажи энергоресурсов.

Как сообщало ИА Регнум, 23 февраля Совет Евросоюза утвердил 13-й пакет антироссийских санкций. Под экономические ограничения попали 106 физических и 88 юридических лиц. Это в том числе коснулось юридических лиц из Китая, Турции, Казахстана, Шри-Ланки, Сербии, Таиланда. Их обвинили в помощи России при обходе санкций.

Директор Департамента коммуникаций Международного валютного фонда Джули Козак 22 февраля назвала удивительным рост российской экономики в условиях санкций.

Президент России Владимир Путин 16 февраля заявил, что западные санкции открыли новые возможности для российских компаний. Он отметил, что отечественные предприятия хоть и столкнулись с ограничениями, но вместе с тем для них открылись рынки сбыта в связи уходом оттуда западных компаний. Президент сообщил, что российские предприятия «не жадничают», вкладываясь в развитие.

В декабре 2023 года Путин заявил, что в России иностранным компаниям работать выгодно и они неохотно уходят с её рынка. Глава государства почеркнул, что инвестиции в страну нарастают и это нужно поддержать.