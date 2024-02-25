Вашингтон, 25 февраля, 2024, 06:59 — ИА Регнум. Некоторые союзники Соединённых Штатов Америки посчитали вторичные санкции, вводимые из-за якобы связей с Россией, превышением полномочий со стороны американской администрации. Об этом сообщило издание Politico.

Иван Шилов ИА Регнум Санкции

«Некоторые союзники США называют вторичные санкции превышением полномочий Вашингтона, поскольку они могут ударить по третьим странами, не подпадающим под действие санкций», — говорится в материале.

Отмечается, что в декабре 2023 года президент США Джо Байден подписал исполнительный указ, согласно которому иностранные банки могут потерять доступ к американской финансовой системе в том случае, если будут вести деловые отношения с российским военно-промышленным комплексом.

В пятницу, 23 февраля, министерство финансов США ввело дополнительные санкции, в рамках которых под ограничения попали 26 юридических лиц в 11 странах, в том числе в Китае, ОАЭ и Сербии. По словам американского президента Джо Байдена, около сотни рестрикций направлены против тех, кто «скрытно оказывает поддержку» России.

Как передавало ИА Регнум, ранее посольство Китайской Народной Республики в США назвало санкции против китайских компаний, якобы сотрудничающих с Россией, запугиванием и злоупотреблением методов «экономического принуждения». Также дипломаты призвали Вашингтон как можно скорее исправить свои ошибки и прекратить подавлять китайские компании.