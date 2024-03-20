Хабаровск, 20 марта, 2024, 10:26 — ИА Регнум. Против жителя Комсомольска-на-Амуре возбудили уголовное дело о государственной измене в пользу Украины (ст. 275 УК РФ), сообщили 20 марта в хабаровском краевом управлении ФСБ.

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«По материалам ФСБ России возбуждено уголовное дело в отношении жителя города Комсомольска-на-Амуре, причастного к государственной измене», — сообщили в ведомстве.

По данным ФСБ, мужчина сотрудничал с Киевом и планировал передавать украинскому военному ведомству информацию о деятельности оборонного предприятия на территории Хабаровского края. Эти данные дали бы Киеву возможность запланировать и осуществить диверсии на объектах и предприятиях ВПК на Дальнем Востоке, отметили в ведомстве.

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Как сообщало ИА Регнум, 15 марта прокуратура Крыма проинформировала о том, что жителя региона заочно приговорили о делу о госизмене в пользу Украины к 18 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Суд установил, что крымчанин вступил в радиотехническую бригаду ПВО ВСУ в феврале 2022 года. В этой бригаде он прошёл спецобучение, получил оружие и экипировку и теперь принимает участие в боевых действиях на стороне ВСУ.

Управление ФСБ в Хабаровском крае 11 марта сообщило о возбуждении против жителя регионального центра уголовного дела о госизмене. Мужчина, как выяснило следствие, склонял военных к вступлению в «Легион «Свобода России» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) и к участию в боевых действиях против ВС России.