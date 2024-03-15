Симферополь, 15 марта, 2024, 14:58 — ИА Регнум. Верховный суд Республики Крым заочно приговорил местного жителя к 18 годам лишения свободы по делу о государственной измене. Об этом 15 марта сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

Svetlana Vozmilova/Global Look Press

«Суд с учётом позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год 9 месяцев», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в феврале 2022 года подсудимый вступил в радиотехническую бригаду противовоздушной обороны ВСУ. Он прошёл специальное обучение, получил военную форму и огнестрельное оружие. С тех пор он принимает участие в боевых действиях против российской армии.

В ведомстве добавили, что фигурант скрылся от органов предварительного следствия и объявлен в розыск.

Как ранее передавало ИА Регнум, сотрудники ФСБ задержали в Москве украинского агента, запускавшего дроны вблизи военных объектов, чтобы запутать ПВО ложными целями. Он инициативно установил контакт с украинскими спецслужбами и получил задание попытаться запутать российские системы ПВО. Фигурант осуществлял сборку и запуск беспилотников для создания ложных целей в непосредственной близости от объектов Минобороны РФ. В ходе следственных действий задержанный дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело о госизмене.