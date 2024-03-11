Хабаровск, 11 марта, 2024, 11:18 — ИА Регнум. В Хабаровском крае возбудили уголовное дело о государственной измене в отношении жителя Хабаровска, который склонял военных к участию в боевых действиях в составе объединения «Легион «Свобода России» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 11 марта сообщили в УФСБ России по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM

«УФСБ России по Восточному военному округу выявлена и пресечена противоправная деятельность гражданина России, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ (государственная измена)», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что 39-летний мужчина склонял военнослужащих Хабаровского гарнизона к выезду на Украину для принятия участия в боевых действиях против Вооружённых сил России в составе украинского военизированного объединения «Легион «Свобода России».

По данному факту возбуждено уголовное дело, мужчина задержан, проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

Как передавало ИА Регнум, ранее ФСБ опубликовала кадры задержания в Ростове–на–Дону украинского шпиона, жителя Мелитополя Сергея Кривицкого. Его приговорили к 11 годам и шести месяцам лишения свободы за попытку купить компоненты к ЗРК С-300.

На кадрах видно, как сотрудники ФСБ задерживают Кривицкого и его сообщника у стадиона «Гребной канал». Их валят на землю и надевают наручники.

Затем сотрудники ФСБ показывают в багажнике машины клистрон от С-300, паспорт гражданина Украины с пропиской в Запорожской области и 1 тыс. долларов США наличными.

До этого Ростовский областной суд признал Кривицкого виновным в шпионаже (статья 276 УК РФ) и приговорил его к 11 годам и шести месяцам колонии строгого режима.