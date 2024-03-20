Курск, 20 марта, 2024, 09:37 — ИА Регнум. Курская атомная электростанция работает в штатном режиме после ночного обстрела территории региона со стороны украинской армии, радиационный фон на АЭС и в окрестностях остаётся в норме. Об этом 20 марта сообщила пресс-служба станции в Telegram-канале.

Эдуард Корниенко/ИЗВЕСТИЯ

«Курская АЭС работает в штатном режиме… Радиационный фон на Курской АЭС и в районе её расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на станции в работе на мощности по диспетчерскому графику находятся энергоблоки №3 и №4, а энергоблоки №1 и №2 работают в режиме эксплуатации «без генерации».

Курская АЭС находится около города Курчатова, являясь важнейшим узлом единой энергетической системы России.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 19 марта в Минобороны рассказали, что российские силы противовоздушной обороны сбили зенитную управляемую ракету С-200 украинских войск над Курской областью. Отмечалось, что также российские военные уничтожили над территорией Белгородской области ракету зенитного ракетного комплекса Patriot. Отмечалось, что Киев осуществил попытку террористической атаки около 22:30 мск.

Губернатор Курской области Роман Старовойт в ночь на 20 марта сообщил, что обломки сбитой зенитной ракеты С-200 ВСУ упали в центре и других районах Курска. По его словам, в результате этого нет пострадавших.