Москва, 19 марта, 2024, 23:13 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили одну зенитную управляемую ракету украинской армии С-200 в небе над Курской областью, сообщило в своём Telegram-канале Министерство обороны РФ.

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Кроме того, они сбили ракету зенитного ракетного комплекса ЗРК Patriot над территорией Белгородской области.

«Дежурными средствами ПВО уничтожена зенитная управляемая ракета С-200 над территорией Курской области, еще одна ракета зенитного ракетного комплекса Patriot уничтожена над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

По данным Минобороны РФ, атаки удалось отразить примерно в 22:30 по московскому времени.

Ранее ведомство проинформировало о том, что в небе над Белгородской областью нейтрализовали ракету тактического комплекса «Точка-У». Кроме того, в регионе отразили атаку ВСУ, которые запустили десять снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир».

Как сообщало ИА Регнум, вечером 19 марта в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность. Такой же режим ввели в Курской области, где губернатор Роман Старовойт также написал о работе сил ПВО.